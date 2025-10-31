A rischio le gite scolastiche ANQUAP denuncia | Mancano 161 funzionari e le scuole non sanno a chi rivolgersi

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Nota ministeriale 7254 del 24 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato agli Uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate, incaricate di supportare le scuole nell’organizzazione dei viaggi d’istruzione. Il riferimento normativo è il Dpcm 1852024. Ma la misura, anziché semplificare, rischia di complicare ulteriormente la gestione delle uscite didattiche, almeno secondo quanto denuncia l'ANQUAP. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

