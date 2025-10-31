A Ravenna una due giorni dedicata ai rischi e alle opportunità dell' intelligenza artificiale
Sarà l’Emilia-Romagna e, più precisamente, Ravenna a ospitare, dopo 10 anni, l’appuntamento con la 23esima Sessione programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) – Regioni, che riunisce il mondo consumeristico italiano, con l’obiettivo di favorire il raccordo ed il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TRA 10 GIORNI CI ABBRACCEREMO SOTTO L'ARCO DI ARRIVO DELLA MARATONA DI RAVENNA CON LE MEDAGLIE ANNAFIETTA Mancano esattamente solo 10 giorni all'edizione 2025 della Maratona di Ravenna. Tante emozioni, tanti colori, tanti abbr - facebook.com Vai su Facebook
GiovinBacco – Sangiovese in festa. Tre giorni di gusto, musica e convivialità nel cuore di Ravenna - Prende il via oggi, venerdì 24 ottobre, “GiovinBacco – Sangiovese in Festa”, la grande ... Come scrive ravennanotizie.it
Ravenna, la “Run to win” torna domenica 2 novembre - 30 partirà la Run to win: una corsa o camminata non competitiva dedicata alla sensibilizzazione sull’azzardo, la ... Segnala corriereromagna.it
Ravenna e San Francesco. Il Santo diventa mosaico - Il progetto si inserisce in un percorso di valorizzazione dell’artigianato. Scrive msn.com