A Ravenna è scoppiata l’Okaka-mania | Venire qui è stata la scelta giusta

Ormai è ‘ufficiale’. È Okaka-mania. Il popolo giallorosso ha trovato il proprio idolo. Quello più atteso, peraltro. In 20’, dal 97’ di Pianese-Ravenna al 19’ di Ravenna-Rimini di Coppa, il trentaseienne bomber di origini nigeriane, nato in riva al lago Trasimeno, ha messo tutti d’accordo, firmando 3 reti e declinando tutti il repertorio. Okaka, si può misurare la soddisfazione per i 3 gol segnati? "Sono contento. Ho lavorato tanto per tornare ad un livello decente dal punto di vista fisico. Ho fatto veramente tanti sacrifici e continuo a farli". Qual è il segreto di squadra? "Cerchiamo di migliorarci ogni giorno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

