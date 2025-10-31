A Propaganda Live ospite Sergio Rubini
Questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 21.15 su La7 torna Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi che ogni settimana racconta l’attualità italiana e internazionale con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento. Anticipazioni e ospiti del 31 ottobre 2025. Focus sulla politica e sulle ultime notizie sul ponte sullo Stretto. Per il reportage della settimana, Diego Bianchi ha seguito la campagna elettorale in Campania per le regionali, assistendo alla presentazione dei candidati della Lega e del Movimento 5 Stelle. L’ospite della serata atteso in studio è l’attore e regista Sergio Rubini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
