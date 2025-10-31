A Ponte San Pietro ci si allena a mangiare in modo consapevole

Ponte San Pietro. Mangiare di fretta, senza sapere davvero cosa si sta mangiando, con la testa altrove? C'è una pratica che aiuta a tornare al presente e a trasformare ogni pasto in un momento di gioia e consapevolezza: il mindful eating, la meditazione del cibo. Mercoledì 5 novembre alle 21, a Ponte San Pietro, si terrà un incontro dedicato proprio a questa affascinante pratica. L'appuntamento è organizzato dall'Associazione Il Bosco Sacro nell'ambito del progetto Arte Cultura in Circolo di Arci Bergamo, con il sostegno della Provincia di Bergamo nell'ambito del bando cultura 2025. Durante la serata i partecipanti saranno guidati in un percorso esperienziale per riscoprire il rapporto con il cibo e con sé stessi, imparando a mangiare con presenza e gratitudine.

