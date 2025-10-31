Mondo accademico e chiesa si sono incontrati nella città della Torre per parlare di pace. Un incontro inedito su un terreno fertile per costruire un laboratorio nazionale delle scienze per la pace fondato su competenze scientifiche, collaborazione internazionale e formazione. L’evento pubblico alla Sapienza dal titolo ’Educazione, speranza di pace’, promosso dal Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa in occasione del Giubileo 2025, ha segnato un momento storico di dialogo tra questi due mondi rappresentati dall’Arcivescovo di Pisa, Saverio Cannistrà, dal rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, dal direttore della Scuola Normale Superiore, Alessandro Schiesaro e dal rettore della Scuola Superiore Sant’Anna, Nicola Vitiello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A Pisa un hub nazionale della pace". L’arcivescovo incontra i tre rettori