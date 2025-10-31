A Pianella inaugurano postazione del 118 e Ufficio di prossimità il sindaco | Più servizi e più sicurezza

Dalla notte del 1 novembre a Pianella sarà operativa la postazione del 118 che opererà 24 ore su 24. Lo annuncia il sindaco di Pianella Teddy Manella comunicando anche che ad aver appena aperto è stato anche l’ufficio di prossimità, e cioè il nuovo sportello istituito dal programma regionale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

