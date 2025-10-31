All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci aspetta un super match stasera a Parigi: Jannik Sinner scende in campo contro Ben Shelton per i quarti di finale del Rolex Masters 1000 di Parigi. È la settima sfida tra Jannik e Ben, numero 2 e numero 7 al mondo, con l'italiano che conduce 6-1. Dopo aver perso il primo testa a testa a Shanghai 2023, infatti, Sinner ha vinto tutti gli altri. Ma qui a Parigi è sempre una storia a sé e l'italiano non nasconde qualche difficoltà di gioco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Parigi Sinner c'è e potrebbe anche tornare numero 1