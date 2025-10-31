A Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci aspetta un super match stasera a Parigi: Jannik Sinner scende in campo contro Ben Shelton per i quarti di finale del Rolex Masters 1000 di Parigi. È la settima sfida tra Jannik e Ben, numero 2 e numero 7 al mondo, con l'italiano che conduce 6-1. Dopo aver perso il primo testa a testa a Shanghai 2023, infatti, Sinner ha vinto tutti gli altri. Ma qui a Parigi è sempre una storia a sé e l'italiano non nasconde qualche difficoltà di gioco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Jannik SINNER ha conquistato un inedito accesso ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi sconfiggendo in due set l’argentino Francisco Cerundolo. In virtù del successo odierno, il ventiquattrenne di Sesto Pusteria è diventato il primo tennista italia - facebook.com Vai su Facebook
Jannik SINNER ha conquistato un inedito accesso ai quarti di finale del torneo Masters 1000 di Parigi sconfiggendo in due set l’argentino Francisco Cerundolo. In virtù del successo odierno, il ventiquattrenne di Sesto Pusteria è diventato il primo tennista italia - X Vai su X
Masters 1000 di Parigi, Sinner sconfigge Cerundolo 7-5, 6-1. Ora c'è Shelton - Per la prima volta il campione altoatesino si qualifica ai quarti di finale nel 1000 parigino. Si legge su rainews.it
Sinner batte Cerundolo 7-5, 6-1 all’ATP Parigi: sfiderà Shelton al prossimo turno - Jannik Sinner ha sfidato oggi Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: 7- Si legge su fanpage.it
Le due facce di Sinner a Parigi Prima soffre, poi domina Cerundolo - Jannik nel primo set in difficoltà anche fisica contro l'argentino, poi nel momento decisivo tira fuori il meglio e nel secondo set vola. Come scrive panorama.it