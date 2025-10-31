A papà Billy ho visto scendere una lacrima quando mi hanno portato via per farmi il depot Chiedevo tutti i giorni l’eutanasia volevo morire Oggi? Sono fiero di me | parla Achille Costacurta
“Sono fiero di me, del fatto che sono riuscito ad avere una certa consapevolezza. Tutti i miei traumi sono riuscito a buttarli giù. Non ho filtri, non mi vergogno di quello che mi è successo perché alla fine sono una persona normale. Ho imparato a non dimenticare quei traumi ma a farne tesoro. Avendo provato gli eccessi, ora ci sono poche cose che mi fanno veramente felice. Perché le sostanze stupefacenti ti fanno provare queste emozioni che non ritrovi”: è intensa, importante, la confessione che Achille Costacurta fa al podcast “ One More Time ” (OnePodcast). Ha 21 anni, Achille, ed è figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
