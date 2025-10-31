A Novara vinto un milione di euro al gratta e vinci
Gratta e vince un milione di euro.Giocata fortunata nei giorni scorsi a Novara, nel bar tabaccheria Vela a Sant'Andrea, all'angolo tra via Beltrami e via Amendola. Con un biglietto gratta e vinci “Edizione speciale Vip” da 25 euro un fortunato o una fortunata si è portato a casa la cifra record. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
