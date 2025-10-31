A Novara vinto un milione di euro al gratta e vinci

Gratta e vince un milione di euro.Giocata fortunata nei giorni scorsi a Novara, nel bar tabaccheria Vela a Sant'Andrea, all'angolo tra via Beltrami e via Amendola. Con un biglietto gratta e vinci “Edizione speciale Vip” da 25 euro un fortunato o una fortunata si è portato a casa la cifra record. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

Gratta e Vinci Edizione Speciale VIP: a Novara vinto premio da 1 milione di euro - facebook.com Vai su Facebook

Il Gratta e Vinci “Edizione Speciale VIP” ha fatto tappa a Novara, regalando una vincita da 1.000.000 di euro. - X Vai su X

Sparito mezzo milione di euro, amministratore di condominio a giudizio a Novara - Dopo la denuncia dei condomini, fissata l'udienza preliminare per appropriazione indebita. Segnala rainews.it

Novara, rinvio a giudizio per un amministratore di condominio: ha fatto sparire mezzo milione di euro - NOVARA – È stato chiesto il rinvio a giudizio per l’amministrazione di condominio accusato di appropriazione indebita per un totale di 437 mila euro e accusato, inoltre, di autoriciclaggio. Riporta quotidianopiemontese.it

Novara, l'amministratore di condominio lascia un buco di mezzo milione di euro e 17 condomini indebitati. Indagato - Bollette e pulizie non pagate, L'indagine in seguito alla denuncia dei condomini dopo anni di sospetti. Lo riporta torino.corriere.it