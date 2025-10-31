A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Norcia è stata riaperta la Basilica di San Benedetto, crollata nel 2016 a causa del sisma che colpì il Centro Italia. Per la premier Meloni la riapertura rappresenta una festa per tutta la nazione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

a norcia riaperta la basilica di san benedetto

© Tv2000.it - A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto

Contenuti che potrebbero interessarti

norcia riaperta basilica sanRiaperta la basilica di San Benedetto a Norcia dopo il sisma - Boccardo invita a riscoprire i valori fondanti dell’Europa ... Come scrive valnerinaoggi.it

norcia riaperta basilica sanNorcia rinasce con la Basilica, cuore spirituale dell’Appennino - Riapertura simbolo di speranza e ricostruzione nelle aree terremotate ... Scrive valnerinaoggi.it

norcia riaperta basilica sanNorcia riabbraccia la Basilica di San Benedetto - Restituita ai fedeli con la prima messa solenne celebrata dall'arcivescovo Renato Boccardo alla presenza delle autorità. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Norcia Riaperta Basilica San