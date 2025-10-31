A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto
A Norcia è stata riaperta la Basilica di San Benedetto, crollata nel 2016 a causa del sisma che colpì il Centro Italia. Per la premier Meloni la riapertura rappresenta una festa per tutta la nazione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A 9 anni dal #terremoto del 2016 a #Norcia riaperta la basilica di San Benedetto - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA | La riapertura della Basilica di San Benedetto a Norcia. La cerimonia a nove anni dal terremoto #ANSA - X Vai su X
Riaperta la basilica di San Benedetto a Norcia dopo il sisma - Boccardo invita a riscoprire i valori fondanti dell’Europa ... Come scrive valnerinaoggi.it
Norcia rinasce con la Basilica, cuore spirituale dell’Appennino - Riapertura simbolo di speranza e ricostruzione nelle aree terremotate ... Scrive valnerinaoggi.it
Norcia riabbraccia la Basilica di San Benedetto - Restituita ai fedeli con la prima messa solenne celebrata dall'arcivescovo Renato Boccardo alla presenza delle autorità. Si legge su rainews.it