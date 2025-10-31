A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Norcia è stata riaperta la Basilica di San Benedetto, crollata nel 2016 a causa del sisma che colpì il Centro Italia. Per la premier Meloni la riapertura rappresenta una festa per tutta la nazione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

a norcia riaperta la basilica di san benedetto

© Tv2000.it - A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto

Argomenti simili trattati di recente

norcia riaperta basilica sanNorcia rinasce dalle macerie: la Basilica di San Benedetto pronta a riaprire il 30 ottobre dopo nove anni dal terremoto - Il simbolo della città umbra torna a splendere, portando con sé scoperte inedite e un messaggio di speranza collettiva ... Come scrive corrieredellumbria.it

norcia riaperta basilica sanNorcia ritrova San Benedetto nove anni dopo il terremoto - Entro un anno e mezzo si prevede la conclusione dei lavori anche nella Cattedrale di Santa Maria Argentea. Scrive ilgiornaledellarte.com

Norcia, riapre la Basilica di San Benedetto nove anni dopo il terromoto - Il 30 ottobre, nell’anniversario del terremoto, la Basilica di San Benedetto viene infatti ufficialmente riconsegnata ... Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Norcia Riaperta Basilica San