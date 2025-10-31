A Norcia riaperta la Basilica di San Benedetto
A Norcia è stata riaperta la Basilica di San Benedetto, crollata nel 2016 a causa del sisma che colpì il Centro Italia. Per la premier Meloni la riapertura rappresenta una festa per tutta la nazione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
