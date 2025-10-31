A Monza le scarpe da tennis usate non si buttano le ritroveremo in un giardino
Invece di buttarle si riciclano e i proprietari le potranno ritrovare (naturalmente in forma diversa) in un giardino. Stiamo parlando delle scarpe da ginnastica. A Monza non finiranno in pattumiera, ma verranno recuperate. La parte di gomma, infatti, verrà riciclata (e non finirà in discarica). 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondisci con queste news
Ti aspettiamo da Tendenze MONZA - Piazza Roma, 10 CARUGATE - Centro Commerciale Carosello 351 8972360 #tendenze #tendenzecalzature #tendenzemoda #fashion #scarpe #shoes #moda #shopping #style #madeinitaly #shoppingonline #calz - facebook.com Vai su Facebook
Le scarpe sportive tornano in pista - Fare nuove pavimentazioni morbide per bambini, da usare nelle aree giochi (in giardini e centri civici), e per piste d’atletica, partendo dal riciclo di scarpe sportive usate. Scrive ilgiorno.it
La città dello sport Monza entra nel circuito e si regala un weekend in scarpe da tennis - Un appuntamento in linea con l’adesione del Comune alla Sport City Declaration, promossa dalla Fondazione ... ilgiorno.it scrive
Scarpe usate e i progetti continuano a correre - E proprio con quelle scarpe si può invece pensare di dare una mano a chi vive in difficoltà . Secondo ilgiornale.it