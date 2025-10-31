A Montesilvano il progetto pilota del controllo di vicinato nel complesso Cormorano dopo i recenti furti nelle case
Incontro del consigliere comunale delegato alla Sicurezza, Marco Forconi, con i residenti del complesso "Cormorano" dopo i recenti furti che sono stati messi a segno in diversi appartamenti.Tra i temi al centro della riunione ci sono stati la sicurezza e il controllo di vicinato.«Ho partecipato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
