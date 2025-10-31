A Montecchio Un buon Matelica mette i giovani in vetrina
A dispetto di cerotti e squalifiche, il Matelica si fa onore pure in Coppa Italia, perdendo di misura la semifinale di andata in casa del K Sport. L’1-0 conclusivo, maturato in chiusura di match, lascia aperta la possibilità di approdo alla finale regionale nella gara di ritorno che si disputerà a Matelica mercoledì 12 novembre (ore 17.30). Ciattaglia ha confermato la linea difensiva che molto bene aveva fatto domenica contro il Trodica (Tempestilli, Bucari, Sanchez e Merli) e ha dato spazio a tre giovani interessanti del vivaio: Nicola Mengani, Uncini e Bartilotta. Peraltro, proprio quest’ultimo, è stato anche sfortunato perché ha colpito un palo sullo 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
