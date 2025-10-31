a milano il salotto letterario più intimo della città | torna il reading party – not a book club
Il Reading Party nasce per riportare al centro il piacere della lettura vissuta insieme, senza giudizi né obblighi di interpretazione. Durante l’incontro, ogni partecipante porta con sé il proprio libro e prende parte a due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti, seguite da momenti di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
Nel cuore del weekend più letterario dell’anno a Milano: un pomeriggio di lettura e connessioni! Domenica 16 novembre, nell’ultimo giorno di BookCity Milano, ritorna il salotto letterario più intimo della città. All'Urban Hive Milano (Corso Garibaldi, 84 – 20 - facebook.com Vai su Facebook
@highlinemilano #Milano #Highline - X Vai su X
Da Milano a Olbia, la ripartenza del “Vermentino”: nona edizione per il premio eno-letterario - letterario “Vermentino”, un’iniziativa culturale nata nel 2016 da un’intuizione della Camera di Commercio di Sassari e che, anno dopo anno, si ... Da repubblica.it
Parte da Milano la nona edizione del Premio eno-letterario "Vermentino" - Dopo le presentazioni al Salone del libro di Torino è ora del lancio a Palazzo Turati, dove, nel corso del ... Riporta unionesarda.it