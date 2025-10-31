A Manfredonia torna l' evento ‘Hereditas – Antiche Arti e Mestieri’

Foggiatoday.it | 31 ott 2025

A Manfredonia la tradizione torna protagonista nel Chiostro di Palazzo San Domenico con l’edizione 2025 di ‘HereditasAntiche Arti e Mestieri’, l’evento organizzato dalla Pro Loco e dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla trasmissione dei saperi della nostra tradizione artigiana. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

