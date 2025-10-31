A Malta con Generoso e Roberto di Meo tra diavolesse e madonne nere | il Calendario firmato Massimo Listri sempre più cult

Malta, piccola, compatta, ricca con Pil galoppante e tassazione al 5%, val bene una messa. E un ballo. Scelta strategica. E Lì dove hanno fallito Donald Trump e Ursula Von Der Leyen ci pensano Generoso e Roberto di Meo con i loro “Dialoghi Mediterranei”. Cin Cin e baciamani a Zahwa, la figlia trentenne di Yasser Arafat. La sua presenza rafforza il messaggio di Unione e Pace in un momento geopolitico complesso. Il vice premier maltese Ian Borg stringe la mano a Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, il principe Augusto Ruffo di Calabria, ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta e una nutrita corte di delegati dell’antico ordine, dame e cavalieri, varcano la soglia della Cattedrale di San Giovanni di Valletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Malta con Generoso e Roberto di Meo tra diavolesse e madonne nere: il Calendario firmato Massimo Listri sempre più cult

Leggi anche questi approfondimenti

I volontari Medici, Infermieri, Psicologi del Gruppo di Livorno - CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta in collaborazione con la Caritas di Livorno e la Farmacia Farneti Livorno , si impegnano nel supportare le necessità di coloro che hanno bis - facebook.com Vai su Facebook

Generoso e Roberto di Meo strateghi di Pace e Condivisione. Cosa unisce la figlia di Arafat (Zahwa) a Luigi Di Maio? - Cin Cin ai "Dialoghi Mediterranei”, questo il tema scelto quest’anno dalla loro Associazione Vini ad Arte ... Lo riporta napolitoday.it

Sgarbi alla corte di Tito, piume, maschere e ballerine… Alziamo i calici con Generoso e Roberto Di Meo - Se non fosse nato nei Balcani, la sua Wedding & Funeral Orchestra l’avrebbe potuta formare solo in altri due luoghi, sorride il bassista serbo Goran Bregovic: “New Orleans per i funerali e Napoli per ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

550 invitati, altrettanti respinti. “Vengo anch’io. No tu no. Ma perché? Perché no”. Il party itinerante di Generoso e Roberto Di Meo dall’Irpinia alla Grande Spagna ... - Roberto e Generoso quest’anno hanno scelto Siviglia, l’antica capitale di Spagna, per la presentazione di The Cal, il Calendario firmato da Massimo Listri, considerato il Pirelli dell’enologia, ... Secondo ilfattoquotidiano.it