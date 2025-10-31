A Malta con Generoso e Roberto di Meo tra diavolesse e madonne nere | il Calendario firmato Massimo Listri sempre più cult

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Malta, piccola, compatta, ricca con Pil galoppante e tassazione al 5%, val bene una messa. E un ballo. Scelta strategica. E Lì dove hanno fallito Donald Trump e Ursula Von Der Leyen ci pensano Generoso e Roberto di Meo con i loro “Dialoghi Mediterranei”. Cin Cin e baciamani a Zahwa, la figlia trentenne di Yasser Arafat. La sua presenza rafforza il messaggio di Unione e Pace in un momento geopolitico complesso. Il vice premier maltese Ian Borg stringe la mano a Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri, il principe Augusto Ruffo di Calabria, ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta e una nutrita corte di delegati dell’antico ordine, dame e cavalieri, varcano la soglia della Cattedrale di San Giovanni di Valletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a malta con generoso e roberto di meo tra diavolesse e madonne nere il calendario firmato massimo listri sempre pi249 cult

© Ilfattoquotidiano.it - A Malta con Generoso e Roberto di Meo tra diavolesse e madonne nere: il Calendario firmato Massimo Listri sempre più cult

Leggi anche questi approfondimenti

Generoso e Roberto di Meo strateghi di Pace e Condivisione. Cosa unisce la figlia di Arafat (Zahwa) a Luigi Di Maio? - Cin Cin ai "Dialoghi Mediterranei”, questo il tema scelto quest’anno dalla loro Associazione Vini ad Arte ... Lo riporta napolitoday.it

Sgarbi alla corte di Tito, piume, maschere e ballerine… Alziamo i calici con Generoso e Roberto Di Meo - Se non fosse nato nei Balcani, la sua Wedding & Funeral Orchestra l’avrebbe potuta formare solo in altri due luoghi, sorride il bassista serbo Goran Bregovic: “New Orleans per i funerali e Napoli per ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

550 invitati, altrettanti respinti. “Vengo anch’io. No tu no. Ma perché? Perché no”. Il party itinerante di Generoso e Roberto Di Meo dall’Irpinia alla Grande Spagna ... - Roberto e Generoso quest’anno hanno scelto Siviglia, l’antica capitale di Spagna, per la presentazione di The Cal, il Calendario firmato da Massimo Listri, considerato il Pirelli dell’enologia, ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Malta Generoso Roberto Meo