A Legnago intervento endoscopico da record | a 98 anni operata con successo senza intubazione

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale “Mater Salutis” di Legnago è stato eseguito un delicato intervento endoscopico sulle vie biliari su una paziente veronese di 98 anni, la signora Flora. Ne ha dato notizia quest'oggi, venerdì 31 ottobre, la stessa azienda Ulss 9 Scaligera. In base a quanto si apprende, l’operazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Legnago, delicato intervento endoscopico su una paziente di 98 anni - All'ospedale "Mater Salutis" è stato eseguito un delicato intervento endoscopico sulle vie biliari su una paziente veronese di 98 anni, la signora Flora, affetta da calcoli.

