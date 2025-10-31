A Lecce torna il festival dell’Energia 2026 | annunciate le date della 14esima edizione
LECCE - Giunto alla sua 14ª edizione, torna a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026 il Festival dell’Energia, l’evento fondato e diretto da Alessandro Beulcke e quest’anno organizzato e promosso da Utopia, società leader in Italia in public affairs e corporate communication.La manifestazione, intitolata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Torna il Festival dell’Energia 2026 a Lecce dal 28 al 30 maggio - Focus su intelligenza artificiale e nuove partnership con URANIA TV e IFAB per un Festival sempre più aperto al dialogo europeo. Come scrive huffingtonpost.it