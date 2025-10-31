A Jesi arriva la capolista Matelica Senigallia fa visita al Porto Recanati
Tempo di derby in B Interregionale: la febbre del sabato sera (su entrambi i campi si gioca alle 21) colpisce a Porto Recanati dove l'Attila di Piero Coen ospita una solida Goldengas in cerca di conferme dopo l'impresa di Forlimpopoli e al PalaTriccoli dove la Pallacanestro Jesi affila le armi in vista dell'inedito (per la neonata società che ha in Lupo Rossini uno dei promotori) derby del Verdicchio contro la capolista Matelica. Evento e momento speciale quello di domani sera che il vice presidente Massimo Stronati, in prima fila nel progetto, presenta così: "Sono ottimista per natura quindi speravo in un inizio positivo (21 in casa, 11 in trasferta il rapporto vittorie sconfitte ndr), buona parte del merito va a coach Sorgentone e a Mizio Rossetti motivatori come pochi.
