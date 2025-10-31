A fuoco il sottotetto di una casa | paura tra i residenti e danni ingenti

Paura, oggi pomeriggio, ad Altavilla Silentina, dove un incendio è divampato nel sottotetto di un'abitazione. In fiamme le travi in legno e le tegole: ingenti i danni.I soccorsiSul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Per fortuna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

