A Eicma mostra ‘Desert Queens’ Meda | Portiamo a Milano la magia della Dakar
"Vogliamo rappresentare in Eicma e portare a Milano la magia del deserto e la magia di questa gara eccezionale". Così il presidente dell'Esposizione internazionale delle due ruote, Pietro Meda, spiega la scelta di ospitare all'82 edizione di Eicma, in programma dal 4 al 9 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.
