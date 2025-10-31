A cosa serve il carapace di tartarughe e testuggini | perché hanno il guscio
Il guscio di tartarughe e testuggini è parte integrante del loro corpo. È una corazza che protegge e sostiene il corpo e aiuta nella termoregolazione. Ma non tutti i gusci sono uguali e ognuno racconta la storia evolutiva e lo stile di vita di chi lo "indossa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
