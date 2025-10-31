A Consac la certificazione Iso 27001 Maione | Premiato l’impegno dell’azienda nella protezione dei dati

“Questo riconoscimento non rappresenta soltanto un traguardo, ma ha aperto le porte su un percorso di miglioramento continuo. Abbiamo infatti progettato e implementato un sistema in grado di monitorare costantemente rischi, vulnerabilità e potenziali incidenti. Ogni procedura è stata rivista per garantire il più alto livello di protezione dei dati e assicurare la continuità operativa anche in situazioni critiche. Si tratta, quindi, di un impegno concreto verso la massima affidabilità e l’eccellenza del servizio offerto”. Così il presidente di Consac, Gennaro Maione, annuncia che la società da lui guidata ha ottenuto – tra le poche realtà di settore – la certificazione IsoIec 27001, standard internazionale che attesta l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme ai più elevati requisiti globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it