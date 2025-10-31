A ciascuno il suo terrore | un romanzo che investiga il male nelle sue sfaccettature

Il protagonista di A ciascuno il suo terrore (TerraRossa Edizioni, Collana Sperimentali) di Alessandro Garigliano è un uomo senza nome che assiste a una proiezione della finale di Champions League in una piazza. Durante l’evento, un’esplosione (o presunta tale) provoca panico di massa: la gente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

