A che ora c' è Sinner-Shelton e tutto lo sport in tv di venerdì 31 ottobre
Oltre al tennis sarà un venerdì di calcio con gli anticipi della Serie C ma anche in Bundesliga e Liga, nella notte tra venerdì e sabato in campo l'NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
