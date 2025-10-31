A che ora c' è Sinner-Shelton e tutto lo sport in tv di venerdì 31 ottobre

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre al tennis sarà un venerdì di calcio con gli anticipi della Serie C ma anche in Bundesliga e Liga, nella notte tra venerdì e sabato in campo l'NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

a che ora c 232 sinner shelton e tutto lo sport in tv di venerd236 31 ottobre

© Gazzetta.it - A che ora c'è Sinner-Shelton e tutto lo sport in tv di venerdì 31 ottobre

Altre letture consigliate

c 232 sinner sheltonSinner-Shelton oggi a Parigi per i quarti, Jannik in corsa per tornare numero uno: orario e dove vederla in tv - Dopo le vittorie contro Bergs e Cerundolo, Sinner torna oggi in campo per giocare contro Ben Shelton i quarti del Masters 1000 di Parigi ... Scrive fanpage.it

c 232 sinner sheltonSinner sfida Shelton a Parigi: orario e come vederla dall'Italia e dall'estero - Match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi: con una vittoria in finale, l'azzurro tornerebbe numero uno del mondo. Riporta punto-informatico.it

c 232 sinner sheltonMasters 1000 di Parigi, Sinner sconfigge Cerundolo 7-5, 6-1. Ora c'&#232; Shelton - Per la prima volta il campione altoatesino si qualifica ai quarti di finale nel 1000 parigino. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Sinner Shelton