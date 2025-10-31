A Cesenatico si assegnano i titoli mondiali
In riviera è in corso di svolgimento il Campionato mondiale di Aerial sport. Nella palestra dell’ Accademia Acrobatica di Cesenatico, fino al 2 novembre, si sfideranno infatti le migliori atlete a livello planetario, con numeri da record. Le partecipanti sono oltre 600, provenienti da Stati Uniti, Brasile, Messico, Costa Rica, Russia, Germania, Francia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Olanda, Svizzera, Finlandia, Estonia, Grecia, Polonia, Ungheria, Romania ed Ucraina, oltre a una quarantina di atlete provenienti da diverse province d’Italia. Tutte si contendono il titolo di campionessa del mondo nelle rispettive categorie, che vanno dalle junior varsity di appena 6 anni sino alle master over 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
