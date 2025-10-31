A Cesena sesto appuntamento della scuola di formazione politica di FdI lezione sulla comunicazione

Ieri sera a Cesena, si è tenuto il sesto appuntamento della scuola di formazione politica promossa da Fratelli d’Italia Forlì-Cesena. “La lezione, dedicata al tema ‘Tecniche della comunicazione’ ha rappresentato un importante momento di approfondimento sulle strategie comunicative da adottare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

