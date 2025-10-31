A Cascina 30mila euro per l' abbattimento delle barriere architettoniche in un alloggio erp
Il Comune di Cascina si è aggiudicato un finanziamento regionale di 30mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Soldi che serviranno a intervenire in un immobile di proprietà comunale, per la realizzazione di una nuova rampa di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
