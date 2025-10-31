A Candela torna il tradizionale appuntamento con li cicc' cuott'

A Candela torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale: la degustazione de ‘li cicccuott’’. L’appuntamento, come tradizione consolidata vuole, è per sabato 1 novembre in piazza Plebiscito a partire dalle 19.Organizzato dall’associazione culturale e sportiva ‘La Locomotiva’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

