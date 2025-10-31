A Cameri torna la Sagra dei sapori | tre giorni di specalità
Torna a Cameri l'appuntamento con la Sagra dei sapori: tre giorni di specialità dal 7 al 9 novembre. All'area mercato venerdì 7 e sabato 8 cena dalle 19.30, domenica 9 pranzo alle 12.30.Possibilità di asporto: venerdì e sabato dalle 19 alle 20, domenica dalle 12. Organizza Pro loco.Le specialità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Torna la Castagnata Alpina di Cameri, dal 16 al 19 ottobre 2025, organizzata dal Gruppo Alpini Cameri Quattro giorni di gusto, musica e tradizione con caldarroste, vin brulé e piatti tipici piemontesi Giovedì si parte con “A cena senza fretta” e specialità co - facebook.com Vai su Facebook
A Bocchigliero torna la "Sagra dei Sapori Autunnali" - Un viaggio tra tradizione, gusto e musica che celebra i prodotti locali, la comunità e la bellezza della condivisione ... Riporta ecodellojonio.it
A Sant’Alessio torna la sagra “Sapori d’Aspromonte” con degustazioni e artigianato - Gli stand, aperti dalle ore 11 a tarda serata, sono pronti per offrire prelibatezze per ogni palato: panin ... Secondo strettoweb.com
Sagre di gusto con i buoni sapori di inizio ottobre - I sapori si fanno più intensi, dal Nord al Sud d’Italia, ma le manifestazioni gastronomiche offrono ... Secondo tgcom24.mediaset.it