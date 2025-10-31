A Cameri torna la Sagra dei sapori | tre giorni di specalità

Novaratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Cameri l'appuntamento con la Sagra dei sapori: tre giorni di specialità dal 7 al 9 novembre. All'area mercato venerdì 7 e sabato 8 cena dalle 19.30, domenica 9 pranzo alle 12.30.Possibilità di asporto: venerdì e sabato dalle 19 alle 20, domenica dalle 12. Organizza Pro loco.Le specialità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

cameri torna sagra saporiA Bocchigliero torna la "Sagra dei Sapori Autunnali" - Un viaggio tra tradizione, gusto e musica che celebra i prodotti locali, la comunità e la bellezza della condivisione ... Riporta ecodellojonio.it

cameri torna sagra saporiA Sant’Alessio torna la sagra “Sapori d’Aspromonte” con degustazioni e artigianato - Gli stand, aperti dalle ore 11 a tarda serata, sono pronti per offrire prelibatezze per ogni palato: panin ... Secondo strettoweb.com

Sagre di gusto con i buoni sapori di inizio ottobre - I sapori si fanno più intensi, dal Nord al Sud d’Italia, ma le manifestazioni gastronomiche offrono ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Cameri Torna Sagra Sapori