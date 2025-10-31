A Bologna il primo luogo dove custodire le ceneri dei propri cari | ecco il Cinerario Cattolico
Venerdì mattina al cimitero della Certosa di Bologna è comparso un nuovo segno di memoria e fede: la Croce di cantiere che anticipa la nascita del Cinerario Cattolico, uno spazio dedicato alla custodia delle ceneri dei defunti nel rispetto delle tradizioni della Chiesa. Il progetto è pensato per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
