A Biz Story – 4ª Puntata | Il Maestro e la Luce con Riccardo Guarneri
Firenze, l’atelier di un maestro. La quarta puntata del nostro podcast dedicato al Made in Italy, A Biz Story – Focus On Fatto in Italia, prodotto dal Gruppo Mondo Media per il nostro magazine MondoUomo.it, è un omaggio all’arte italiana più rappresentata all'Estero ed alla sua eredità più pura. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Altre letture consigliate
Love story in giunta Giannetti Casabona vs De Felice e il ponte (perso) dell’amore! A Terracina le soap opera non mancano mai. L’ultima puntata? “500.000 euro perduti nel nome del ponte Sisto”. L’assessore Casabona accusa il collega De Felice: «Avevamo - facebook.com Vai su Facebook