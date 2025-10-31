A 10 anni dalla Buona Scuola ancora dubbi sul potenziamento | supplenze sì no? Progetti compresenze consigli di classe

Orizzontescuola.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Legge n. 1072015 sono state introdotte le cattedre di potenziamento, finalizzate ad ampliare l’offerta formativa e supportare l’organizzazione scolastica. A più di dieci anni dalla loro introduzione, però, permangono dubbi sull’uso corretto dei docenti assegnati e sulle implicazioni pratiche delle loro attività. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

