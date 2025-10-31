La nuova video-intervista a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Ritorna, oggi, 31 ottobre 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, per iniziare, ha offerto qualche spunto di riflessione in merito allo scenario internazionale in continua evoluzione, ma ancora tristemente segnato da conflitti in più parti del mondo. Volgendo lo sguardo sulla cronaca locale, dunque, S.E. Monsignor Bellandi si è soffermato sui nuovi casi di bullismo nel nostro territorio e sulle drammatiche conseguenze di tale fenomeno che può portare le giovani vittime a soffrire anche di disturbi alimentari, disturbi peraltro in crescita come confermato in un’intervista dalla Neuropsichiatria del Ruggi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “9 minuti con l’Arcivescovo” –” 28° conversazione