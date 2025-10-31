La riunione tra Halevi e Finkleman, avvenuta poche ore prima dell’attacco, avrebbe affrontato proprio l’attivazione sospetta di SIM card israeliane all’interno della Striscia di Gaza: un chiaro segnale che Hamas si stava preparando a qualcosa di più grande di una semplice scaramuccia di confine. Non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 7 ottobre, vertici Idf a conoscenza di attacco Hamas, ma ordini ad Air Force di limitare potenza aerea: 1 solo drone di guardia prima dell’invasione