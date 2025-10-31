58enne arrestato a Locarno per violenza sessuale episodi gravissimi | vittima la figlia 14enne della compagna

Cittadino svizzero arrestato a Locarno per violenza sessuale su minore: individuato grazie a un pattugliamento congiunto Italia-Svizzera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

