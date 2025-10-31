58enne arrestato a Locarno per violenza sessuale episodi gravissimi | vittima la figlia 14enne della compagna
Cittadino svizzero arrestato a Locarno per violenza sessuale su minore: individuato grazie a un pattugliamento congiunto Italia-Svizzera. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
58enne arrestato a Locarno per violenza sessuale, episodi gravissimi: vittima la figlia 14enne della compagna - Cittadino svizzero arrestato a Locarno per violenza sessuale su minore: individuato grazie a un pattugliamento congiunto Italia- Lo riporta virgilio.it
Arrestato 58enne residente nel Locarnese condannato per violenza su una minorenne - svizzero nei pressi di Locarno, l'uomo è irreperibile da tempo; ora si attende la decisione dell'Ufficio federale di giustizia sull'estradizione. Lo riporta laregione.ch
Violenza sessuale su minorenne, arrestato 58enne a Locarno - Un 58enne, cittadino svizzero e residente a Locarno, è stato arrestato per violenza sessuale dalla polizia di Stato di Domodossola. Si legge su ticinonews.ch