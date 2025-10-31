‘50 Animali in via di Estinzione' presentazione del libro di Willy Guasti al Museo di Storia Naturale

Sabato 15 novembre, alle ore 16:00, presso il Museo di Storia Naturale, avrà luogo la presentazione del volume di Willy Guasti dal titolo ‘50 Animali in via di Estinzione’ (Tomodachi Press).Un libro illustrato da 50 meravigliose illustrazioni di 27 artisti, con la direzione artistica di Agnese. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

