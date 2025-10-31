5 segreti della longevità secondo l' approccio olistico del professor Leonardo Calò | non si tratta più di aggiungere anni alla vita ma di aggiungere vita agli anni
Professore di cardiologia con più di 350 pubblicazioni all’attivo, Leonardò Calò ci rivela come la vera medicina risieda nella prevenzione attiva e nell'armonia tra corpo, mente e ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Viticoltura, longevità e Blue Zone: tour delle Donne del vino in Sardegna per carpire i segreti dei centenari Il presidente dell’associazione, Mastroberardino: «Affascinate dalle radici dei sardi anche nello stile di vita, nella comunità e nel tempo condiviso» - facebook.com Vai su Facebook
5 segreti della longevità secondo l'approccio olistico del professor Leonardo Calò: non si tratta più di «aggiungere anni alla vita», ma di «aggiungere vita agli anni» - Professore di cardiologia con più di 350 pubblicazioni all’attivo, Leonardò Calò ci rivela come la vera medicina risieda nella prevenzione attiva e nell'armonia tra corpo, mente e ambiente ... Si legge su vanityfair.it