5 segreti della longevità secondo l' approccio olistico del professor Leonardo Calò | non si tratta più di aggiungere anni alla vita ma di aggiungere vita agli anni

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professore di cardiologia con più di 350 pubblicazioni all’attivo, Leonardò Calò ci rivela come la vera medicina risieda nella prevenzione attiva e nell'armonia tra corpo, mente e ambiente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

5 segreti della longevità secondo l'approccio olistico del professor Leonardo Calò: non si tratta più di «aggiungere anni alla vita», ma di «aggiungere vita agli anni»

