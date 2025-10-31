48 siti porno non saranno più liberamente accessibili in Italia servirà dimostrare di avere 18 anni

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre entrerà in vigore un sistema di verifica dell’età per accedere ai siti porno, una misura che coinvolge 48 servizi tra i più noti, con l’obiettivo di limitare l’accesso dei minori. 🔗 Leggi su Wired.it

