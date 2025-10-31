48 siti porno non saranno più liberamente accessibili in Italia servirà dimostrare di avere 18 anni
Dal 12 novembre entrerà in vigore un sistema di verifica dell’età per accedere ai siti porno, una misura che coinvolge 48 servizi tra i più noti, con l’obiettivo di limitare l’accesso dei minori. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tra pochi giorni per accedere ai siti pornografici cambieranno molte cose, ecco cosa c'è da sapere - facebook.com Vai su Facebook
? identificazione utenti siti porno @Altroconsumo - X Vai su X
Siti porno, sbarramento dal 12 novembre per 48 siti: “Dimostrate di essere maggiorenni per entrare” - Se usano il cellulare dovranno scaricare una app di identificazione, che farà capo a un ... Come scrive repubblica.it
Siti porno, verifica dell'età obbligatoria dal 12 novembre per 48 piattaforme: da OnlyFans a Youporn, cosa cambia - Dal 12 novembre 2025 in Italia finirà l’era dell’accesso libero ai siti porno, che finora permetteva a chiunque di entrare dichiarando semplicemente di essere maggiorenne, ... Segnala corriereadriatico.it
Siti porno, l’Italia cambiare le regole per l’accesso - L’AgCom, l’Autorità garante per le Comunicazioni, ha definito la procedura con cui darà attuazione alle norme europee di garanzia e al decreto Caivano. Scrive msn.com