47esima Sagra del Marrone a Rocca di Cave
Arriva la 47esima Sagra del Marrone in provincia di Roma. La regina dell'autunno torna protagonista a Rocca di Cave, il 1 e il 2 novembre, trasformando le vie in un paradiso di profumi caldi e sapori autentici accompagnati da musica popolare, artisti di strada e tanto altro.Il programma della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Grande successo per la 47esima Sagra della Castagna di Canistro - facebook.com Vai su Facebook
Sagra delle Castagne di Soriano, La Rocca vince Il Palio delle Contrade 2025 - Dopo alcuni anni di dominio della contrada Trinità e dopo ben 26 anni dall'ultima volta, la contrada Rocca si aggiudica l'edizione 2025 del Palio della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, ... Da ilmessaggero.it
Sagra Valsusina del Marrone (TO) - Dal 10 al 19 ottobre 2025 Piegaro ospiterà la trentasettesima edizione della Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici. Secondo siviaggia.it
La sagra del Marrone scalda i motori: musica, sapori nostrani e mercatini. Il programma - Castel del Rio, 3 ottobre 2025 – Quattro domeniche da tutto esaurito per celebrare il marrone, prodotto tipico per eccellenza dell’alta valle del Santerno. Lo riporta ilrestodelcarlino.it