3I ATLAS | la cometa che attraversa Marte e la nostra stupidità

Ilgiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, aprendo Instagram, sembrava che gli alieni avessero finalmente deciso di uscire allo scoperto: post e reel ovunque, video con musiche apocalittiche e scritte lampeggianti tipo “La NASA non vuole che tu lo sappia”, “Una nave aliena diretta verso la Terra”, “Il mistero di 31 Atlas”. Già, 31 Atlas, che in realtà si scrive 3I ATLAS, ma molti (compresi certi giornali) hanno scambiato la I per un numero (non verificano neppure come si chiama, figuriamoci cos’è), e da lì è partita la solita epidemia di alieni digitali, scienziati improvvisati, influencer cosmologici e cospirazionisti che si credono Galileo con un video su Tik Tok. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

