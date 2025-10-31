3DS CTGP-7 1.60 | La Rivoluzione della Score Attack

Eccoci con un aggiornamento epocale per CTGP-7! La versione 1.6.0 “The Score Attack Update” è finalmente disponibile, portando con sé una modalità di gioco totalmente nuova, sfide fresche, nuovi contenuti e una lunga lista di miglioramenti. Preparatevi a dare il massimo per il punteggio più alto! Novità Principali dell’Aggiornamento 1.6.0. Modalità Score Attack: La Sfida dei Punti La feature più attesa è qui! La Score Attack è una nuova modalità di gioco in cui l’obiettivo non è solo arrivare primi, ma farlo con stile. Collega una serie di azioni – come drifting, salti e uso di oggetti – per creare combo e moltiplicare il tuo punteggio. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net