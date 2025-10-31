+32465400274 | Abbiamo ricevuto il tuo curriculum questo è il mio numero WhatsApp

Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato una chiamata sospetta proveniente dal numero +32 465 400 274, un prefisso che indica il Belgio (+32). Secondo le testimonianze, la telefonata consiste in un messaggio registrato in lingua italiana, che recita: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questo è il mio numero WhatsApp.” Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questo è il mio numero WhatsApp: Un messaggio che insospettisce. La frase potrebbe sembrare innocua, ma in realtà nasconde potenziali rischi. Molti utenti raccontano di non aver inviato alcun curriculum recentemente, e di aver ricevuto la chiamata in momenti casuali della giornata. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com