+32465400274 | Abbiamo ricevuto il tuo curriculum questo è il mio numero WhatsApp
Negli ultimi giorni diversi utenti hanno segnalato una chiamata sospetta proveniente dal numero +32 465 400 274, un prefisso che indica il Belgio (+32). Secondo le testimonianze, la telefonata consiste in un messaggio registrato in lingua italiana, che recita: “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questo è il mio numero WhatsApp.” Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, questo è il mio numero WhatsApp: Un messaggio che insospettisce. La frase potrebbe sembrare innocua, ma in realtà nasconde potenziali rischi. Molti utenti raccontano di non aver inviato alcun curriculum recentemente, e di aver ricevuto la chiamata in momenti casuali della giornata. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
Argomenti simili trattati di recente
Due giorni fa ho ricevuto questa recensione che sinceramente mi ha veramente riempito d’orgoglio. Questa fa parte delle 1576 ( si avete letto bene! 1576!) recensioni positive che abbiamo ricevuto nel corso degli anni praticamente tutte a cinque stelle. E quest - facebook.com Vai su Facebook