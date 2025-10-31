310mila euro per riqualificare l' intero cimitero | conclusi i lavori a Terranuova
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria al complesso cimiteriale del capoluogo, un intervento complessivo da 310mila euro che ha restituito decoro, sicurezza e funzionalità. L’intervento, finanziato in due stralci - il primo da 230mila euro e un secondo successivo da 80mila euro -. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
