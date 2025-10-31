31 ottobre | Nostra Signora di Nazaré compie il miracolo in mare e evita il naufragio

Nostra Signora di Nazaré è veneratissima in Amazzonia. Ogni anno viene festeggiata da milioni di persone. Le sono attribuiti diversi miracoli tra i quali il salvataggio miracoloso di un’imbarcazione. In Brasile, a Belém, sorge il santuario dedicato a Nossa Senhora de Nazaré («Nostra Signora di Nazareth»), Regina dell’Amazzonia e patrona dello stato del Pará. Il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

