3 film e 5 serie tv da vedere questo weekend di Halloween
Cari spettatori, è arrivato Halloween. E tenetevi pronti perché con l'inizio di novembre, oltre alle temperature che calano e al Natale che si avvicina, arrivano tantissime novità al cinema in streaming. Cosa troverete sul grande schermo questo primo fine settimana di novembre 2025? Il nuovo. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I FILM E LE SERIE TV PIÙ GETTONATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 Scopri la classifica dei film e delle serie più in voga nell’ultimo mese in Italia Anche questo mese JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, ha pubblicato la classi - facebook.com Vai su Facebook
Stephen King consiglia i 5 film e serie tv da vedere per Halloween, da “Welcome to Derry” a “Gerald’s Game” - A pochi giorni da Halloween, l'autore di It ha condiviso sui social una lista di titoli tratti dai propri romanzi che considera perfetti per la stagione più inquieta dell'anno. Come scrive msn.com
5 serie tv e film da vedere ora in streaming su Netflix, Prime Video, Apple TV e Disney+ - Scoprite questi titoli imperdibili da vedere sulle principali piattaforme di streaming on demand durante il weekend. Riporta serial.everyeye.it