2 novembre 2025 - campo dei giganti

2 novembre ore 10–17Il Campo dei Giganti Villaggio Boncore, NardòLa farfalla, simbolo di passaggio e metamorfosi, attraversa la giornata del 2 novembre come segno lieve di continuità tra visibile e invisibile, vita e materia.Programma:mattina: Riforestazione partecipata con Riforestival - Le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

Corso di presepi natalizi sabato 8 e 15 novembre ? ore 9:00 al campo sportivo, in via Fonte Antico n. 16 15 euro + 10 euro di assicurazione obbligatoria è necessario iscriversi ?posti limitati per maggiori informazioni: 3357028690 (Mauro), 3 - facebook.com Vai su Facebook

2 novembre 2025 - campo dei giganti - La farfalla, simbolo di passaggio e metamorfosi, attraversa la giornata del 2 novembre come segno lieve di continuità tra visibile e invisibile, vita e materia. Secondo lecceprima.it

Domenica 2 Novembre 2025 - Commemorazione di tutti i fedeli defunti - Nella prima Domenica del mese di Novembre quest’anno siamo invitati a celebrare la liturgia in memoria di tutti i ... Segnala famigliacristiana.it

Fiera campionaria Bergamo 2025: nuova edizione con 200 espositori e l’ospedale da campo degli alpini - Presentata la nuova edizione, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre: lo scorso anno c’erano stati 65 mila visitatori ... Come scrive bergamo.corriere.it